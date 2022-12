Spal, Esposito: “De Rossi è umile e ha tanta voglia di arrivare”

Così Salvatore Esposito, centrocampista della SPAL, ai microfoni di TMW a margine dell'undicesima edizione del Festival del Calcio Italiano in corso di svolgimento a Salerno: "De Rossi? "Dal punto di vista delle conoscenze, in pochi hanno la sua esperienza. Oltre ad essere stato un grandissimo giocatore, sarà sicuramente un grande allenatore perché ci trasmette veramente molta serenità e tante idee. Dobbiamo solo cercare di mettere qualcosa in più in campo".