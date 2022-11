Spal, Esposito: “Nostra squadra giovane e qualche ko ci può stare”

L'analisi del centrocampista estense del match perso contro il Benevento

Redazione ITASportPress

Il ko contro il Benevento sotto la lente di ingrandimento del capitano della Spal Salvatore Esposito, autore di uno splendido goal su punizione che per oltre 70 minuti ha regalato il vantaggio ai biancazzurri. “Siamo una squadra giovane, all’inizio di un nuovo percorso, qualche battuta d’arresto ci può stare ma quando facciamo gol, come ha detto anche il mister, non dobbiamo abbassarci anzi il vantaggio ci deve dare consapevolezza dei nostri mezzi e continuare la gara cercando con convinzione quella giocata che può permetterci di chiuderla.

"Dopo l’espulsione di Peda, tutti abbiamo iniziato a dare qualcosa in più come è normale che sia perché eravamo uno in meno e mi sento di dire che oggi abbiamo tutti dato l’anima in campo anche se a livello tecnico dobbiamo fare di più."

"Sono dispiaciuto perché speravo di dare soddisfazione al mister e regalargli i tre punti. Lavoriamo tanto tutta la settimana sempre col sorriso ma purtroppo in questo momento le cose non stanno andando come vogliamo e mi sento di dire neanche come meritiamo. L’abbraccio dopo il goal è semplicemente un abbraccio tra due persone che si vogliono bene, due persone vere. Sulla panchina c’è il mio idolo ma so che tutti i miei compagni darebbero tutto per dare una soddisfazione al mister e lui farebbe di tutto per rendere felici noi, una coesione così forte e importante io non l’ho mai vista.

Un grazie anche alla Curva Ovest, io sono qua da cinque anni e loro ci sono sempre, ci incitano, ci trascinano a vincere le partite, nei momenti difficili ci stanno vicino. Ci sono tutte le componenti che ritrovano in una famiglia. Ferrara è una piazza fantastica, c’è tutto, ci manca solo la scintilla per fare qualcosa di straordinario ma io ci credo, se stiamo tutti uniti come ora, torneremo a sorridere e a toglierci delle soddisfazioni.”