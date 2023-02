Spal, Fetfatzidis: “Era impossibile rinunciare ad una simile opportunità”

Presentato il nuovo calciatore della Spal

Redazione ITASportPress

Presso la sala stampa del Centro Sportivo "G.B. Fabbri" si è svolta la conferenza stampa di presentazione del nuovo centrocampista biancazzurro Ioannis Fetfatzidis.

In avvio di conferenza stampa ha preso la parola il direttore dell'area tecnica biancazzurra Fabio Lupo: “Sono molto contento di essere qui oggi a presentare Ioannis, perché è venuto qui con una motivazione fortissima dimostrataci anche in fase negoziale, perché il ragazzo voleva giocare a Ferrara e lo ha dimostrato con i fatti. Fin da subito aveva detto che si sarebbe presentato in buone condizioni e a Cagliari ne abbiamo avuto subito la prova, anche se le sue qualità tecniche non sono mai state in discussione."

Dopo ha preso la parola il nuovo centrocampista biancazzurro, Ioannis Fetfatzidis, che ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti: “Non credo che un giocatore debba pensare tanto se venire a giocare in Italia, anche se parliamo di un campionato di seconda divisione, perché il livello è molto alto e quindi non ho avuto alcun dubbio. La direzione tecnica della SPAL mi ha illustrato in modo approfondito il progetto del Club e sono rimasto piacevolmente colpito dal gruppo trovato e dalle strutture a nostra disposizione. Era impossibile rinunciare ad una simile opportunità, i ragazzi sono fantastici e mi hanno subito fatto sentire a casa lasciandomi il giusto tempo per ambientarmi."

"In campo mi piace molto giocare largo sulla destra - ha proseguito il calciatore greco - per poi accentrarmi e cercare l’uno contro uno, ma sono a mio agio anche in posizione più centrale nel ruolo di trequartista dietro le punte. Avere la possibilità di giocare agli ordini di mister De Rossi sicuramente è stata una motivazione in più, essere allenati da lui è un valore aggiunto, conosce il calcio e sa come parlare ai giocatori e motivarli. La mia forza è il gioco con la palla e quando è sui miei piedi mi sento bene, so di non essere ancora al top della condizione ma penso che in tra due o tre settimane al massimo raggiungerò il 100% della forma fisica."

"Il livello medio delle competizioni in Arabia Saudita è buono. Io ho giocato nel miglior club della nazione - ha affermato il nuovo biancazzurro - ma dopo tre stagioni volevo tornare a giocare in Europa e così ho colto la possibilità di tornare all’Olympiakos. Poi si è aperta la possibilità di giocare in Qatar e lì sono andato con entusiasmo: il livello medio non è ancora molto alto, ma sta crescendo rapidamente, tuttavia dopo due anni avevo il desiderio di tornare a giocare in Europa perché mi sentivo ancora in grado di competere ad un livello più alto. Non nascondo che anche rientrare nel giro della nazionale greca è un mio obiettivo, ho parlato in più occasioni con il Commissario Tecnico della Grecia, so che c’è attenzione nei miei confronti e quindi darò il massimo per vestire nuovamente quella maglia."

"Ovviamente conoscevo già la SPAL, - ha concluso Fetfatzidis - tutti la conoscono ed è un nome che io associo subito alla Serie A. Non conosco bene la città, ma avrò modo di farlo nelle prossime settimane. Da fuori ho sempre visto un gruppo di buoni giocatori ed una squadra con valori importanti e ne ho avuto conferma fin dal mio arrivo qui. Non sono venuto qui per perdere o pareggiare delle partite, ma per vincere il più possibile e la nostra mentalità deve essere questa, perché penso che la SPAL meriti una classifica migliore di quella che ha oggi."