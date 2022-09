Spal, Fiordaliso: “La grande fiducia di tutti in me desidero ripagarla bene”

Fabio Lupo, Direttore Tecnico S.P.A.L.: “Sono molto contento dell'arrivo in biancazzurro di Alessandro perché è un ragazzo che ho avuto modo di conoscere approfonditamente in passato e, oltre ad essere prezioso tatticamente per la sua duttilità all'interno della linea difensiva, è un professionista esemplare in possesso di importanti valori morali nonostante la giovane età".