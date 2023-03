Spal-Frosinone, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 20:30 per il turno di Serie B.

Redazione ITASportPress

Spal-Frosinone si gioca questa sera, mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 20:30 per il turno infrasettimanale di SerieB. Momenti e ambizioni ben diverse tra le due squadre con i padroni di casa di Oddo chiamati a fare punti per la salvezza. Ospiti che, invece, sono al comando della cadetteria e vogliono restarci.

Spal-Frosinone, le ultime I padroni di casa della Spal vivono un momento difficile. Dopo l'addio di De Rossi ecco Oddo ma anche la recente dura sconfitta per 3-o contro il Genoa. Troppo pochi i 25 punti in classifica e, di fatto, l'ultima posizione col Brescia (una gara in meno rispetto al Cosenza, 27 punti, che ha giocato ieri)

55 punti, invece, per la capolista Frosinone che arriva dal pareggio contro il Palermo e il k.o. contro il Parma. Due buoni motivi per la squadra di Grosso di non prendere alla leggera la sfida odierna e provare a trovare di nuovo i tre punti.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Spal e Frosinone andrà in scena, come detto, oggi 1 marzo 2023 alle ore 20:30. La gara, valida per il 27° turno del campionato di Serie B, sarà visibile in diretta tv e in streaming su DAZN, Sky e Helbiz Live.

Nello specifico su Sky Sport in diretta tv mentre anche in streaming su Sky Go e le altre due emittenti. Disponibile anche il servizio NOW.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

SPAL (3-4-1-2): Pomini; Meccariello, Dalle Mura, Peda; Celia, Prati, Murgia, Dickmann; Nainggolan; Moncini, La Mantia. Allenatore: Massimo Oddo

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Rohaden, Mazzitelli, Kone; Insigne, Mulattieri, Garritano. Allenatore: Fabio Grosso