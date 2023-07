Spal, Gazzoli lascia Tacopina e va allo Spezia

La Spal cambia pelle dopo l'amara retrocessione in Serie C al termine di una stagione costellata di errori con esoneri di allenatori in serie e una campagna acquisti estiva sbagliata visto che i calciatori non hanno mai dato tutto forse per la confusione tecnica che si è venuta a creare con Venturato, De Rossi e Oddo che si sono succeduti in panchina. Rivoluzione inevitabile a Ferrara non solo in campo ma anche nello staff dell'area sportiva. Via Fabio Lupo e Armando Ortoli e via anche il d.g. Andrea Gazzoli che chiude l'avventura nel club estense e forse anche un rapporto professionale con il presidente Joe Tacopina che durava da anni. A Ferrara sono arrivati il d.t. Filippo Fusco e il d.s Emanuele Righi ma c'è anche un futuro in B per Gazzoli che si accaserà allo Spezia. Il club di via Melara, lo aspetta per rilanciare la corsa alla Serie A con Massimiliano Alvini in panchina.