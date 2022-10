Spal-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14 per la settima giornata del campionato di Serie B.

Spal-Genoa scendono in campo oggi, sabato 1 ottobre 2022 alle ore 14 per la 7^ giornata di Serie B. Sfida molto sentita da parte della squadra di Venturato e quella di Blessin che cercano punti preziosi per dare una svolta decisa al proprio campionato.

Spal-Genoa, le ultime

Ancora qualche dubbio di formazione per entrambi i mister. Nella Spal dovrebbe esserci ovviamente bomber La Mantia a guidare l'attacco, probabilimente con Moncini. Nel Genoa, come ha detto anche Blessin, formazione con "qualche punto interrogativo". Saranno out Sturaro e Galdames.

La Spal arriva dal pareggio pirotecnico contro il Como nel turno precedente mentre il Grifone dal successo casalingo contro il Modena. Ci si aspetta grande spettacolo.

Probabili formazioni e dove vederla

Spal-Genoa, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena come anticipato oggi sabato 1 ottobre 2022 alle ore 14. La partita tra la squadra di Ferrara e il club rossoblù potrà essere seguita in diretta tv e in live streaming. Saranno DAZN, Sky ed Helbiz Live a dare modo agli appassionati di vedere la sfida.

Come detto, si potrà vedere la partita su tre diverse piattaforme: DAZN, Sky e Helbiz Live. Sul satellite con Sky mentre in generale tutte e tre le piattaforme daranno modo di seguire la partita di Serie B anche in streaming con la sfida del campionato di B che sarà disponibile anche su dispositivi portatili quali smartphone, tablet e pc. Esiste poi anche l'opzione NOW TV.

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Peda, Celia, Meccariello; Esposito, Valzania, Proia; Maistro, Moncini; La Mantia. All. Venturato.

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Aramu, Gudmundsson; Coda. All. Blessin.