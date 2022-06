Spal, Giuseppe Rossi: “Futuro? A Ferrara sono stato bene”. Le mosse del club…

Le parole di Pepito e le mosse di mercato della società di Ferrara.

Redazione ITASportPress

Una stagione in Serie B alla Spalper rinascere, di nuovo. Ora il futuro tutto da scrivere, ma per il momento è tempo di un po' di vacanze. Parliamo di Giuseppe Rossi che a La Gazzetta dello Sport ha parlato di presente e di futuro che potrebbe essere ancora con la maglia del club di Ferrara.

Dopo 14 presenze e 3 reti nel club di Tacopina, per Pepito non è ancora arrivato il momento di dire basta a 35 anni.

PRESENTE - "Come sto? Sto bene. Migliorando ogni giorno. Con qualsiasi infortunio bisogna avere pazienza. Adesso sono in vacanza con la famiglia quindi non c’è posto migliore per recuperare ancora, sia fisicamente che mentalmente", ha detto Giuseppe Rossi. "Ora sono nel New Jersey. È qui dove ho la famiglia e dopo tanto tempo sono riuscito a tornare a godermi loro".

SPAL - "Come giudico il mio campionato alla Spal appena disputato? Mi sono trovato bene a Ferrara. Sono stato contento della scelta. Il presidente Tacopina è stato un uomo di parola e dal primo giorno mi sono sentito importante. I ragazzi mi hanno accolto benissimo quindi c’è tutto per tornare a giocare ad alti livelli". E ancora: "Credo di aver fatto vedere a tutti che sono ancora in grado di fare la differenza. Io non avevo mai avuto dubbi, ma altri si... Prima di tutto contava tornare a giocare, poi riuscire a proporre un gioco divertente e vincente".

FUTURO - "Il mio rapporto con Tacopina che mi ha voluto? Ci siamo lasciati bene. Ci siamo visti anche una settimana fa a New York per un saluto. Poi si parlerà del futuro, ma non ora: nel momento giusto. Possibilità di rinnovo con la Spal? Vediamo quando ci incontriamo. Come ho detto, a Ferrara mi sono trovato bene, anche la mia famiglia è stata molto bene. Staremo a vedere, aspetto". E sulla prossima Serie B: "Sarà durissima. Ci saranno tante società di alto livello con una grande voglia di andare in Serie A. Ci sono grandi proprietà che investono tanto per giocare ai massimi livelli. Sarà un campionato molto bello da vedere". Oltre alla Spal, se una squadra lo chiamasse, Pepito Rossi sarebbe pronto: "Sarò felicissimo. È importante avere prima di tutto la fiducia di chi te lo chiede. E io mi sento pronto per tornare". "Se mi chiamasse il Parma dove tutto è cominciato? Che bei momenti a Parma... Tornare l’anno scorso al Tardini con la Spal è stato molto emozionante. Auguro di vedere una realtà come la loro di tornare in fretta al top del calcio italiano". E se non dovesse chiamare nessuno: "Non voglio parlare di questo. Io voglio ancora giocare".

Mercato Spal: le ultime

Detto del futuro di Giuseppe Rossi ancora da decidere, in casa Spal ci sono diverse situazioni da monitorare. Oltre a Lucioni e Romagnoli, ci sono altri difensori al centro di trattative in Serie B. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società di Ferrara, nello specifico, sembra averne addirittura tre in arrivo: sono Varnier (Atalanta, era a Como), Dalle Mura (Fiorentina, da gennaio è stato al Pordenone) e la novità Arena, che si è messo in luce con il Monopoli.