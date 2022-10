Spal, Gravina: “A De Rossi esperienza con Club Italia gli sarà utile”

In campo nella finale di Berlino del 2006, quando l’Italia si laureò Campione del Mondo per la quarta volta, in panchina come membro dello staff tecnico della Nazionale di Roberto Mancini nella finale di Wembley 2021, che vide l’Italia conquistare il secondo titolo europeo della sua storia. Dopo aver ricoperto il ruolo di assistente tecnico della Nazionale A e aver collaborato con le Giovanili Azzurre, Daniele De Rossi lascia il Club Italia per andare ad allenare la Spal.