Spal, i tifosi raccolgono quasi 5.000 euro da donare alle Marche

Non solo la coreografia, con la scritta Forza Marche che occupava tutta la Curva Ovest del Mazza, i tifosi della SPAL hanno fatto anche di più per mostrare la propria vicinanza alla popolazione alluvionata della regione del centro Italia. I tifosi biancoazzurri infatti hanno raccolto quasi 5mila euro (4931 per la precisione) che saranno donati direttamente nelle mani dei gemellati di Curva Nord Ancona, che nelle prossime ore li devolverà a chi ne avrà più bisogno per risollevarsi e lasciarsi alle spalle i danni dell’alluvione di qualche settimana fa.