Spal, il grande impegno di Tacopina: già 11 milioni investiti

Grazie ad una serie di interventi finanziari e operativi, sono stati ridotti alcuni dei contraccolpi negativi della pandemia di Covid, ma Vetroresina da gennaio a luglio ha dovuto a sua volta versare 7 milioni e 500mila euro. Per attutire le perdite, la dirigenza Colombarini e Joe Tacopina in accordo tra loro hanno dovuto intervenire anche sul mercato della squadra in chiave cessioni. In estate ecco quindi Igor alla Fiorentina per 4 milioni, Bonifazi al Bologna per 5,5, Valoti in prestito con obbligo al verificarsi di certe condizioni al Monza per 500mila euro, Ellertsson allo Spezia per 1 milione, Strefezza al Lecce per 570mila euro e infine Berisha in prestito con obbligo al Torino.