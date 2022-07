SPAL, il mercato balla sulle punte

La SPAL continua con la preparazione per arrivare al meglio al debutto in Serie B. La squadra di Venturato è reduce dalla vittoria in amichevole contro il Bassa Anaunia col risultato di 8-0. I gol messi a segno non devono far adagiare sugli allori il reparto offensivo degli Estensi, poiché la rosa necessita di attaccanti. Il direttore tecnico Fabio Lupo è al lavoro per piazzare dei colpi entro la prossima settimana. Attualmente il tecnico Venturato può contare su un reparto avanzato formato da Finotto , Di Francesco , che pare essere in uscita, Rabbi , Rauti e sul classe 2002 Wilke Braams .

L'obiettivo numero uno per l'attacco rimane sempre lo stesso: Andrea La Mantia, col quale il club biancazzurro ha già raggiunto l’accordo, non vede l’ora di raggiungere gli ex compagni nonché grandi amici Biagio Meccariello e Marco Mancosu, ma resta ancora il nodo relativo all’intesa economica con l’Empoli. Le due società non hanno ancora trovato un punto d’incontro, ma considerando che ormai il giocatore ha compiuto la propria scelta, la sensazione è che per l’ingaggio del bomber sia solo questione di tempo. Ma non pare esserci solo La Mantia nei pensieri della SPAL: nel borsino delle punte, Davide Diaw ha nettamente superato Tom van Weert, il Volos continua a fare ostruzionismo e la SPAL sta meditando di rinunciare all’operazione. Il terminale offensivo del Monza, reduce da una stagione opaca in prestito al Vicenza, tornerà in serie B, dove sembrava ad un passo dal Modena. La trattativa non è fallita definitivamente, ma la SPAL si è inserita e nutre concrete speranze di mettere la freccia sui canarini. Per quanto riguarda gli altri reparti si aspettano le ufficialità del difensore Matteo Arena e del centrocampista Fabio Maistro: problemi di natura burocratica stanno impedendo il deposito dei contratti.