SPAL, il nuovo convitto per i giovani calciatori è realtà

Importante novità in casa SPAL con il club del patron Joe Tacopina che investe anche nelle infrastrutture oltre che nel calcio ferrarese. Questo il comunicato: SPAL comunica che è stato stipulato un accordo di collaborazione tra il Club biancazzurro e l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio relativo alla gestione della Residenza Cenacolo della stessa Arcidiocesi situata in Via Giuseppe Fabbri 410, in precedenza utilizzata come Studentato Universitario.