Spal, il primo giorno da allenatore di De Rossi: “Sono felice”

Primo giorno da tecnico della Spal per DDR.

Manca ancora l'ufficialità, che arriverà in questi minuti. Ma Daniele De Rossi ha già iniziato a tutti gli effetti la sua nuova avventura con la Spal . L'ex centrocampista è sbarcato da nuovo mister nel mondo dei ferraresi e lo ha fatto, come si legge da La Gazzetta dello Sport, poco prima delle undici odierne.

I primi passi da neo mister sono stati i classici. Prima le presentazioni al Centro Tecnico "GB Fabbri", poi, dopo aver scattato qualche foto, con tanto di sciarpa al collo, passaggio al Castello estense, uno dei simboli della città. Look classico: sorriso sul volto e zainetto sulle spalle.

Ai media presenti anche qualche prima parola: "Se sono felice? Certo che sono felice, ma ne parliamo più approfonditamente domani in conferenza stampa", ha detto al suo arrivo De Rossi .

Per lui adesso primo allenamento al pomeriggio per dare inizio a tutti gli effetti al post Venturato, ex mister esonerato da Tacopina nelle scorse ore.