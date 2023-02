Spal in silenzio stampa dopo ko col Bari. Tacopina deluso da De Rossi. Le ultime

Due ko consecutivi e una vittoria che manca da tre turni. La Spal è in crisi e dopo la sconfitta interna di questo pomeriggio contro il Bari per 3-4, la società estense ha scelto il silenzio stampa. Lo ha annunciato il direttore generale degli estensi Andrea Gazzoli dopo la gara contro i pugliesi. Una decisione che, fa sapere la società, è relativa solo alla giornata di oggi. Non parlerà dunque né il tecnico Daniele De Rossi né gli altri tesserati. "Oggi non parlerà né l'allenatore né chiunque altro, ogni altra dichiarazione verrà concordata con il presidente Joe Tacopina" ha affermato Gazzoli. Il patron statunitense sta vivendo questo momento difficile con grande preoccupazione visto che la sua Spal si trova in piena zona retrocessione dopo aver investito tanti soldi in estate e nel mercato di riparazione. A Tacopina non sono piaciute le parole del tecnico Daniele De Rossi ieri in conferenza stampa nel momento in cui ha attaccato il ds Fabio Lupo. Tacopina ritiene che il suo uomo di mercato ha accontentato De Rossi con acquisti importanti. Da quanto appreso da Itasportpress.it sono attese adesso le dichiarazioni di Tacopina che probabilmente faranno molto rumore.