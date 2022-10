Spal, ipotesi De Rossi sempre forte anche per grande amicizia con Tacopina

Potrebbe esserci oggi la fumata bianca per il nuovo allenatore della Spal dopo l'esonero avvenuto ieri sera con Roberto Venturato. La società estense è già al lavoro e stamattina avrà nuovi contatti con i candidati in corsa per prendere il posto in panchina dell'ex mister del Cittadella. Daniele De Rossi è il tecnico che Joe Tacopina vuole portare a Ferrara, un nome di prestigio per la piazza estense. Il patron biancazzurro è anche molto amico di De Rossi conosciuto nella precedente esperienza alla Roma. Proprio l'ottimo rapporto tra i due potrebbe essere decisivo per l'intesa e la firma. Se tutto andrà come da programma si potrebbe poi arrivare alla fumata bianca nelle prossime ore. De Rossi fa parte dello staff del ct della nazionale Roberto Mancini avendo ricoperto nella prima avventura con l'Italia l'incarico di assistant coach durante l’Europeo vinto a Wembley dagli azzurri. De Rossi poi lasciò per cercare una avventura in proprio, e non avendola trovata tornò di nuovo col Roberto nazionale a gennaio, dopo la cocente eliminazione dal Mondiale. Rimangono vive in casa Spal le piste per altri allenatori e contatti sono in corso anche con Oddo e Aglietti ma la pista De Rossi è molto calda.