SPAL, Tacopina: “De Rossi scelta personale, mi assumo le responsabilità”

"Mister De Rossi è stata una mia scelta e me ne assumo tutte le responsabilità. Oggi si volta pagina e siamo qui per presentare il nuovo mister Massimo Oddo che ho conosciuto nella mia prima esperienza a Bologna".

"Sono sorpreso di essere di nuovo qui, in una circostanza del genere. Mi prendo la mia responsabilità per le scelte che ho fatto. L'esperimento De Rossi non ha funzionato come speravo. Sono contento dell'arrivo di Oddo che è un allenatore con credenziali solide. Oltre ad essere un buonissimo allenatore tutti me ne hanno parlato molto bene anche a livello umano, e questo è un aspetto molto importante".