Spal, La Mantia: “A Empoli non ho sentito la fiducia avvertita subito qui”

Andrea La Mantia, neo attaccante biancazzurro: “Ringrazio il presidente e tutta la società per la fiducia. E’ vero: ho fatto pressioni per giocare alla SPAL perché era un progetto che mi affascinava ed ora sono contentissimo di essere qui. La mia volontà di venire a Ferrara è stata dettata dalla storia di questa società, dal progetto del Club e dal sentirsi voluti dopo un anno dove ho avuto poca fiducia intorno a me. Cercavo una realtà così, che credesse in me: l’hanno dimostrato e spero veramente di aiutare questa squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Sono consapevole dell’aspettativa della piazza. Da una parte, il ruolo dell’attaccante ha queste caratteristiche, ma dall’altra significa un riconoscimento del mio valore che spero di dimostrare sul campo”.