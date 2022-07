SPAL, La Mantia è biancazzurro

Arriverà questo pomeriggio nella sede di ritiro della SPAL a Mezzana in Trentino, il nuovo attaccante biancazzurro, Andrea La Mantia. Il presidente Joe Tacopina ha completato la rincorsa portando a casa l'obiettivo di mercato più importante. Il calciatore che proviene dall'Empoli sarà subito a disposizione di mister Roberto Venturato. La Mantia arriva in prestito con obbligo di riscatto che scatta a un certo numero, molto basso, di presenze con la maglia biancoazzurra. Per lui poi contratto triennale fino al 2025. Uno sforzo importante per la società spallina ma ne valeva la pena visto che La Mantia ha un curriculum di alto profilo in B: 51 reti in 149 presenze con due promozioni nel massimo campionato da protagonista con Lecce ed Empoli. Chiusa l'operazione La Mantia, adesso per il direttore tecnico Fabio Lupo resta la pista che porta a Carel Eiting, operazione giunta alle battute finali visto che il centrocampista olandese ha trovato l’accordo con la SPAL. Come ha anticipato Joe Tacopina a Itasportpress.it, sarà sacrificato Federico Di Francesco, che potrebbe andare in Serie A e accasarsi al Lecce.