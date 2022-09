SPAL, la vittoria col Venezia può dire tanto

Nella giornata di ieri la SPAL ha mandato k.0. una squadra attrezzata come il Venezia. La squadra di Venturato ha collezionato la seconda vittoria in campionato, dopo quella col Cagliari, e ha dato dei buoni segnali per il proseguo del campionato. Il tecnico degli estensi è riuscito a dare un'identità: una squadra corta, aggressiva, concentrata e veloce, brava a incassare e a saper soffrire le offensive dell'avversario. Anche dal punto di vista del gioco e del ritmo i biancoazzurri hanno davvero ben impressionato soprattutto quando sono riusciti ad aggredire alti gli avversari giocando poi nello stretto.