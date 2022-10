Spal, l’arma in più di De Rossi è l’abbondanza a centrocampo

L'opzione in più per il tecnico

Al fianco degli intoccabili Esposito e Maistro c'è spazio solo per uno tra Zanellato, Murgia, Proia e Valzania. Chiaramente poter inserire dalla panchina questi ultimi rappresenta un valore aggiunto, ma a lungo andare lasciarli fuori potrebbe diventare un problema. Il giovane capitano della Spal è diventato un punto di riferimento per i compagni e da lui partono tutte le azioni di gioco. Maistro, invece, grazie ai suoi inserimenti crea maggiore densità e presenza in fase offensiva. Il preferito di De Rossi per affiancare i due sembrerebbe Murgia, ma vista la lunghezza della stagione tutto può cambiare.