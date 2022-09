SPAL, Lupo: “Col Venezia abbiamo dimostrato un’identità. Tacopina è un frontman”

"Col Venezia c’è stata una risposta, al di là del risultato che è stato in bilico per via del valore degli avversari. Ci dovremo abituare costantemente in questo campionato. Però abbiamo mostrato l’identità che abbiamo cercato di costruire fin dal principio. Volevamo fare una squadra che andasse incontro alle esigenze del mister. Nel momento in cui abbiamo scelto di proseguire con Venturato lo abbiamo fatto consapevoli che il suo calcio richiedeva giocatori con un certo tipo di caratteristiche fisiche, tecniche e motivazionali. Quindi abbiamo cercato sia certezze sia alternative. Per accelerare il processo di assimilazione c’era bisogno anche di giocatori che avessero già percezione di come funziona il gioco di Venturato e che tipo di richieste prevede".