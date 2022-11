Spal, Lupo: “Con De Rossi equilibrio e solidità. Ci può essere sinergia col Bayern”

"Con l'arrivo di De Rossi abbiamo acquisito solidità difensiva ma, al di là del modulo, la squadra ha trovato grande equilibrio generale. Con il nuovo tecnico abbiamo incassato solo un gol, peraltro su calcio piazzato. Va dato atto a De Rossi di aver individuato la dislocazione tattica più congeniale all’organico a sua disposizione, quella che ci ha consentito di trovare la quadratura del cerchio. Siamo leggermente al di sotto delle nostre aspettative, per quello che abbiamo dimostrato in campo avremmo meritato certamente più punti. Vedremo di andarceli a riprendere a partire da sabato contro il Benevento. Adesso pensiamo a finire bene il girone di andata, certi di avere già un buon organico. Detto questo, qualcosa sicuramente faremo, come del resto faranno un po’ tutte le squadre, anche in considerazione del nuovo sistema di gioco. Il mercato è sempre un momento di valutazione. Obiettivi? Il consolidamento tecnico ed economico, per poi ambire a traguardi importanti sul piano sportivo e commerciale; puntiamo a una crescita costante e continua. Visitare il centro di allenamento del Bayern Monaco di così alto livello offre lo spunto per tante riflessioni. La Spal, comunque, in Italia è all’avanguardia per strutture, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile. Inoltre il viaggio a Monaco di Baviera è servito anche per capire se può svilupparsi una sinergia, un confronto in chiave di mercato. Ci sono spunti molto interessanti, è stato un viaggio proficuo".