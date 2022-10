Spal, Lupo: “De Rossi lo volevo già al Venezia. E’ una persona carismatica”

Fabio Lupo , direttore sportivo della Spal , ha parlato dell'approdo del nuovo tecnico estense Daniele De Rossi e degli obiettivi da raggiungere in futuro. Queste le sue parole rilasciate in un'intervista a tuttomercatoweb.com:

"De Rossi? Ha avuto l’impatto che ci aspettavamo. È una persona carismatica, si è messo a disposizione senza alcuna presunzione. Ha grande entusiasmo e insieme al suo staff lo trasferisce alla squadra. Quando eravamo a Venezia tra le alternative a Dionisi quando avevamo capito che sarebbe andato via avevamo avuto anche l’idea di farci una chiacchierata con De Rossi. Lo avevamo già pensato, ci aveva sempre incuriosito. In più Mario Donatelli conosce molto bene anche il padre. Tutte queste valutazioni hanno portato a fare questa scelta. L’idea De Rossi parte da lontano. La squadra era stata costruita per Venturato, quindi il prima possibile dobbiamo trovare una vera e propria identità. Mai come quest’anno in Serie B bisogna pensare di settimana in settimana. L’obiettivo è guardare partita dopo partita. Credo sia un obiettivo comune al di là delle tre corazzate. Genoa? Dobbiamo affrontare la partita di Coppa Italia con grande serietà. L’autostima si trova attraverso i risultati sul campo. E già oggi vogliamo fare un risultato di prestigio. Mi aspetto una crescita sul piano dell’identità e un equilibrio tattico dove fin adesso siamo stati un po’ carenti".