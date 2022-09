Spal, Lupo: “Tacopina è l’entusiasmo in persona, un uomo straordinario”

Mercato ambizioso quello della Spal che si è rinforzata rispetto allo scorso anno. A fare un bilancio oggi è stato Fabio Lupo, ds estense, che ha parlato a Sportitalia durante il live dell’ultimo giorno di calciomercato.“Mercato chiuso, stiamo valutando solo operazioni in uscita come ad esempio quella di Nador. Con Fiordaliso e Valzania abbiamo chiuso. Siamo molto contenti di pensare finalmente al calcio giocato dopo tre mesi di calciomercato. Il Bari è partito benissimo, ma sappiamo che quest’anno le squadre sono tutte forti. Ci faremo trovare pronti, anche se so cosa ci aspetterà. Tacopina è l’entusiasmo in persona, un uomo straordinario. Lo vedo molto coinvolto in una piazza particolare come Ferrara. Serie A2? No, è la nostra Serie B.”