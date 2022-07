SPAL, Maistro ha firmato fino al 2025

Altro tassello importante per il centrocampo di Venturato

Redazione ITASportPress

S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Lazio le prestazioni sportive del centrocampista Fabio Maistro.

Il nuovo calciatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Classe 1998, nato a Rovigo, Maistro è cresciuto nei Settori Giovanili di SPAL e Fiorentina, debuttando all’età di 18 anni nella formazione Primavera del club viola.

Nella stagione 2017/2018 vive la sua prima esperienza tra i professionisti con l’U.S. Follonica Gavorrano in Serie C, mentre l’anno seguente si trasferisce al Rieti, sempre in terza serie, con cui colleziona 37 presenze e 2 reti.

Debutta in Serie B nel campionato 2019/2020 tra le fila della Salernitana, ritagliandosi subito uno spazio importante e divenendo un punto di riferimento nel centrocampo granata con 35 apparizioni e 2 gol.

La stagione successiva passa al Pescara, ancora in cadetteria, dove mette insieme 30 presenze e 4 reti. Nel 2021/2022, invece, gioca ad Ascoli in cui è un protagonista assoluto nella cavalcata che ha visto i bianconeri conquistare i playoff per la promozione in massima serie con 32 presenze, 3 gol e 6 assist.

Proprio allo Stadio “Mazza” di Ferrara, il 16 novembre 2019, fa il suo esordio in Nazionale Italiana Under 21 tra le cui fila ha raccolto in totale 2 presenze nelle Qualificazioni al Campionato Europeo di categoria 2021.

Benvenuto Fabio!