Spal, Maistro: “Questa è casa mia. Obiettivo? Ce lo teniamo per noi…”

"Per me la Spal rappresenta casa mia perché sono cresciuto qui, è una piazza importante e sono contento di farne parte.. Ventura per me è stato un maestro, per come preparava le partite e nella tattica era un fenomeno. Mister Capuano è come se fosse un secondo padre, perché è sempre presente, mi chiama sempre e ci sentiamo spesso. Mister Venturato lo sto conoscendo adesso, è un allenatore molto attento ai dettagli e soprattutto ci tiene molto affinché la squadra faccia bene. Sottil un grande motivatore, oltre che un grande combattente. Si spera sempre di fare più punti, perché penso che alcuni li abbiamo lasciati indietro come ad Ascoli e a Como. Per la squadra forte che abbiamo ci aspettiamo di fare bene. Il mio bilancio personale per ora è sicuramente buono, ho segnato due gol e spero di farne tanti altri. Obiettivo? Per adesso è presto parlare di obiettivo perché la classifica è corta. L’obiettivo principale ce l'abbiamo come squadra, ma lo teniamo nel nostro spogliatoio".