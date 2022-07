SPAL, Maistro: “Trovato gruppo affiatato, faremo grande stagione”

Direttore Tecnico Fabio Lupo: “Fabio è un giocatore che avrei sempre voluto con me nelle squadre in cui ho lavorato e del quale, nella scorsa stagione, ho potuto apprezzare le qualità non solo tecniche ma anche umane e professionali. Nell'ultimo campionato è stato uno dei protagonisti tra le fila dell'Ascoli ed io per questo campionato non gli auguro soltanto di ripetersi, ma di fare ancora meglio perché sono convinto che lui abbia le possibilità per farlo".