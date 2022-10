Spal, Meccariello: “Dobbiamo togliere alibi e cercare di chiudere le partite”

Biagio Meccariello , difensore della Spal , ha parlato dopo il match di ieri in cui gli estensi non sono andati oltre il pareggio al Mazza contro il Sudtirol . Il giocatore è stato l'autore del momentaneo vantaggio della squadra di De Rossi . Queste le sue parole:

"Sono contento e tutti ci diamo una grossa mano. C’è tanto merito anche dei compagni a tre avevo già giocato dietro anche se devo essere meno aggressivo. Stiamo cercando quello di capire che il mister vuole e cerchiamo sempre di accontentarlo. Abbiamo fatto un buon possesso all’inizio ma ci è mancato lo spunto per fare il secondo gol e nel secondo tempo la stanchezza e il caldo ci hanno condizionato. Dobbiamo comunque togliere alibi e cercare invece di chiudere le partite, ci siamo forse un po’ scoraggiati per il non aver tirato in porta dopo tanto palleggio. Il centrocampo ci sta aiutando e il mister può insegnare a tutti come giocare. Ad inizio del campionato perdevamo equilibrio perchè cercavamo tutti di andare a far gol".