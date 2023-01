SPAL, Tacopina: “Felice di avere Nainggolan che è ancora di livello mondiale”

Il presidente conferma l'arrivo del belga e parla a Itasportpress

Redazione ITASportPress

E' lui il vero colpo di mercato della sessione invernale della SPAL. Manca oramai solo l'ufficialità per l'approdo di Radja Nainggolan alla corte di Daniele De Rossi. Il belga ha detto sì accettando un contratto da 400mila euro fino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione. Si tratta di un innesto di grande spessore per la formazione estense, che potrà ora contare su un calciatore di assoluto valore per risalire in classifica.

Big Joe Il presidente della Spal Joe Tacopina spiega ai microfoni di Itasportpress cosa si aspetta dal belga: "Ho lavorato sodo per prenderlo e sono molto entusiasta. Ricordo Radja dai tempi in cui ero vicepresidente della Roma e molto vicino a De Rossi. Per me Nainggolan è ancora un giocatore di livello mondiale e ci aiuterà ad alzare il tasso qualitativo e a farci raggiungere i nostri obiettivi stagionali".

Pepito Sempre in entrata, nei giorni scorsi, si era parlato di un possibile ritorno di Giuseppe Rossi. Stando però alle ultime indiscrezioni pare molto complicato un suo tesseramento. L'italo-americano, dopo l'infortunio della scorsa primavera, ha ripreso ad allenarsi con la formazione estense per valutarne la tenuta atletica, ma fin qui non ci sono state risposte ottimali. In ogni caso l'ex Fiorentina può sottoscrivere il nuovo contratto anche dopo il 31 gennaio, scadenza ultima del mercato di gennaio.