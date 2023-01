Spal, come cambia la squadra con Nainggolan

Gli estensi pronti a piazzare un colpo importante

Redazione ITASportPress

Lavori in corso in casa SPAL. La dirigenza estense è alla costante ricerca di innesti di esperienza per rinforzare la propria rosa. Dopo l'arrivo dell'esterno offensivo Fetfatzidis, la formazione di Ferrara non si vuole fermare.

Campionato Gli ultimi due risultati hanno dato fiducia ad un ambiente un po' demoralizzato da una prima parte di stagione piuttosto complicata. La vittoria in casa della Reggina e il pareggio di ieri con l'Ascoli hanno mosso la classifica, con la SPAL che si trova ora fuori dalla zona playout. Il tecnico De Rossi vuole continuare sul percorso intrapreso nell'ultimo periodo e, per farlo, ha chiesto alla società giocatori d'esperienza in grado di spostare gli equilibri.

Trattativa Ecco perché la formazione biancazzurra si sta muovendo con grande decisione per arrivare a Radja Nainggolan. Con l'esperto centrocampista si sta cercando l’intesa definitiva fino a giugno e le parti stanno provando ad arrivare alla fumata bianca a stretto giro di posta. Il belga sembrava destinato ad un ritorno al Cagliari, ma il forte interesse della SPAL ha cambiato le carte in tavola.

Tattica Nainggolan si andrebbe ad inserire perfettamente nel 3-4-2-1 di Daniele De Rossi. Un centrocampista box to box in grado di giocare sia al fianco del giovane Prati che di Valzania o Zanellato. Caratteristiche diverse dai calciatori già presenti in rosa, con l'intento di dare maggior cattiveria e dinamismo ad un reparto troppo statico.

C'è fiducia nell'ambiente: Radja Nainggolan è pronto a tornare in Italia.

Proia Intanto oggi la società estense ha ufficializzato l'accordo con la società L.R. Vicenza per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Federico Proia. Il calciatore durante la permanenza a Ferrara ha inciso poco.