Spal-Modena, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 12:30 per la sfida del campionato di Serie B.

Redazione ITASportPress

Spal-Modena si gioca oggi, domenica 4 dicembre 2022 alle ore 12:30 per la sfida di campionato di Serie B valida per la quindicesima giornata del torneo. Grande attesa per il derby emiliano tra la squadra di De Rossi e quella di Tesser.

Spal-Modena, le ultime Derby emiliano al Paolo Mazza, un fortino per la squadra di De Rossi. I padroni di casa sono rimasti imbattuti in nove gare casalinghe su dieci contro gli avversari. Addirittura, l’ultimo (e unico) successo del Modena è arrivato nel 1935. La formazione ferrarese che sarà guidata ancora da Moncini e La Mantia in attacco, però, non vince da quattro partite. Dal canto loro i gialloblù arrivano da due pareggi e una vittoria e proveranno a stupire con Falcinelli e Diaw con Tremolada alle loro spalle.

Probabili formazioni e dove vederla — La sfida tra Spal e Modena si giocherà domenica 4 dicembre alle ore 12:30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per gli appassioni di Serie B e tifosi delle due squadre ci saranno diverse possibilità per assistere al match in tv.

La partita verrà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà scaricare l'app su una smart tv di ultima generazione o su console come Playstation e XBox. In alternativa si possono utilizzare dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, o TIMVISION Box.

C'è anche l'opzione Sky, che sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 251).Infine c'è l’app di Helbiz Live, piattaforma che consente la visione delle gare di Serie B. Necessario attivare il relativo abbonamento.

Le stesse tre emittenti daranno modo di seguire la gara in streaming quindi sempre con DAZN, Sky Go e Helbiz Live.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

SPAL (3-5-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Murgia, Esposito, Maistro, Celia; La Mantia, Moncini. All. De Rossi.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Magnino; Tremolada; Diaw, Falcinelli. All. Tesser.