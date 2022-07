SPAL, Moncini: “Suderò questa maglia. Spero sia l’anno della consacrazione”

Gabriele Moncini è un nuovo attaccante della SPAL . Il classe 1996 è arrivato in prestito dal Benevento . Per il giocatore si tratta di un ritorno in biancazzurro: dal 2018 al 2020, Moncini era infatti di proprietà del club ferrarese. Nella giornata di oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. Queste le parole in vista della prossima stagione:

"La SPAL è una società seria, conoscevo il mister, conosco la piazza so che hanno un bel progetto ambizioso sono arrivato a un'età che non sono più giovane però sento che tante cose che potrei fare non le ho ancora fatte. Quindi spero e credo vivamente che questo possa l’anno della consacrazione. Non mi pongo dei limiti a livello di numero di gol, quello che che so è che suderò sicuramente la maglia dal primo al novantesimo e spero di fare il più possibile. Mi è sempre rimasto il pallino di non aver fatto bene in questa società che è una società seria piazza importante. Quando ho saputo che c'era questa possibilità di poter tornare l'ho voluta cogliere al volo perché veramente mi è rimasto qualcosa dentro da da voler dimostrare tifosi alla gente. In quei quei due spezzoni di stagione che ho fatto qua mi dispiace non aver dimostrato quello quello che avrei dovuto dimostrare e quindi il mio obiettivo è questo, anche se devo dire che la gente di Ferrara negli anni della serie A nei quali non ho giocato mi è sempre stata vicino. Devo farmi perdonare qualcosa e dimostrare il mio valore quello sicuramente".