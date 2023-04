Spal, Oddo: “Abbiamo più chance adesso per la salvezza. Oggi bella gara”

Il tecnico della Spal Massimo Oddo ai microfoni di Sky ha analizzato la prestazione della sua squadra che ha vinto sul terreno del Benevento. “Questo successo ci dà molte più chance per conquistare la salvezza ma sono contento soprattutto per i tifosi che stanno soffrendo e noi non molliamo fino alla fine e oggi l’abbiamo dimostrato. Prestazione importante a Benevento dei ragazzi e oggi la vittoria non è una casualità perchè hanno messo in campo tutto: tattica, testa e fisico. Sul gol del pareggio mi sono arrabbiato perchè due dei miei due ragazzi parlavano tra di loro sul corner dei giallorossi ma poi siamo venuti fuori alla grande. Mancano sei partite alla fine della stagione regolare e ci sono tanti scontri diretti e noi siamo lì. Non so quanti punti ci voglio per la salvezza ma dobbiamo pensare partita per partita a cominciare dal match contro il Brescia. Non dobbiamo abbassare la guardia e nel rush finale dobbiamo mettere tutte le energie che abbiamo. Oggi c’è stato un approccio più attento, ma questa squadra ha dei valori. In questi casi ci vuole il gruppo e unità d’intenti e con lo spirito giusto siamo stati premiati. Nainggolan nei momenti di difficoltà è prezioso. La dai a lui che sa gestire la palla e chiama i compagni. C’è bisogno di gente che ti dà sicurezza e noi abbiamo Radja”.