Spal, Oddo: “Contro la Ternana solo 1 fisso”

“Questa settimana siamo stati in ritiro, un ritiro voluto dall’allenatore e dalla società perché stiamo facendo di tutto per non lasciare nulla di intentato. Non deve essere visto come una cosa punitiva ma è un’occasione che serve per trascorrere più tempo assieme, per mangiare bene, per riposare bene e per avere ordine durante tutta la settimana. Ripeto, non vogliamo lasciare nulla di intentato e stiamo attenti a tutto anche al piccolo dettaglio, tutto in questo momento può essere un valore aggiunto. Era una cosa da fare aldilà dei risultati negativi, anche se il risultato col Südtirol fosse stato positivo, perché sono convinto sia una cosa utile e non punitiva.”