Spal, Oddo: “Credo nella salvezza altrimenti non sarei venuto”

«Abbiamo anticipato di un giorno il ritiro per abituare il gruppo alla lotta. Non credo che sia il ritiro che ti fa vincere le partite, anzi molte volte può essere deleterio, per noi è una scelta condivisa con la società e fatta per creare una giusta mentalità. Se fatto in questo modo può servire, però ripeto non ai fini della vittoria, ma per creare maggior consapevolezza del momento che stiamo vivendo perché quando si affrontano questi periodi tutto è importante, anche la cura dei dettagli. Stiamo cercando di creare un’identità, una squadra più battagliera, che abbia le caratteristiche che servono in questi momenti. Bisogna capire i momenti della gara, essere consapevoli che in una partita ci sono fasi “sporche” in cui bisogna usare più la sciabola che il fioretto. Nell’ultima gara abbiamo saputo soffrire nei momenti di difficoltà, facendo buone cose che si sono viste e che ci hanno portato a vincere contro una diretta avversaria.»