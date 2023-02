Spal, Oddo: “Quella di domani contro il Como non è un’ultima spiaggia”

Le parole del tecnico spallino

Redazione ITASportPress

Terminata la rifinura sul terreno del Centro Sportivo “G.B. Fabbri”, mister Massimo Oddo ha presentato il match SPAL - Como nella conferenza stampa prepartita della 25°giornata del Campionato di Serie B.

“Quella di domani non è un’ultima spiaggia, - ha esordito il nuovo tecnico biancazzurro - mancano ancora tante partite anche se l'impegno contro il Como ha sicuramente un peso specifico importante per diversi motivi: per il cambio allenatore, perché ogni volta che si verifica questa situazione è importante partire bene per tutto l’ambiente e perché si tratta di uno scontro diretto e noi abbiamo bisogno di punti e di farli il prima possibile.”

“I giocatori sono tutti a disposizione, siamo tanti, inevitabilmente dovrò fare delle scelte per questa partita ma ad ogni gara tutti tornano in discussione sia per quanto riguarda i convocati che per la formazione titolare. La squadra sta molto bene fisicamente ma l’aspetto mentale è importante: davanti al terzo cambio di allenatore è normale che il morale non sia alle stelle però la risalita del morale passa inevitabilmente attraverso i risultati e quindi ancor di più, partire con una vittoria, può far bene a tutti. “

“Ogni squadra ha le sue caratteristiche - ha proseguito mister Oddo. In questi giorni ho cercato di lavorare sui pregi e cercato di limare i limiti seguendo le mie idee. Non ci sarà alcuno stravolgimento, perché oggi abbiamo bisogno di certezze e sarebbe un errore stravolgere le cose o inserire tante idee nuove. Abbiamo bisogno di concretezza e sono contento perché ho trovato grande disponibilità da parte di tutti, ma la risposta la dà sempre il campo. Quindi sono curioso tanto quanto voi di vederli domani perché il giorno gara subentrano altre componenti, come quelle mentali, che possono determinare i risultati.”

“Il campionato di Serie B è estremamente equilibrato. Ci sono squadre che hanno avuto molta continuità e infatti sono davanti, ma basta veramente poco per cambiare questi equilibri. Oggi non dobbiamo pensare a chi affrontiamo, sia esso il Como, il Genoa o il Frosinone ma dobbiamo pensare a far bene contro qualsiasi avversario, dobbiamo guardare a noi stessi e non agli altri. I ragazzi dovranno uscire dal campo sempre con la consapevolezza di aver dato tutto quello che hanno."

"Il Como è una squadra di buonissimo livello con giocatori importanti, ma noi dobbiamo pensare di non essere inferiori a nessuno e allo stesso tempo dobbiamo avere quell’umiltà che serve per raccogliere il massimo in ogni situazione perché abbiamo bisogno di fare punti.”

“Ho le idee chiare su chi scegliere, - ha concluso l'allenatore spallino - in questi giorni mi sono fatto delle domande e sul campo ho avuto delle risposte per questa partita. Però per me a partire dalle ore 16 di domani si resetterà tutto e starà ai ragazzi farsi scegliere per la prossima partita.”