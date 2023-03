Spal, Oddo: “Sconfitta immeritata con il Frosinone ma atteggiamento buono”

Il tecnico della Spal, Massimo Oddo ha commentato la sconfitta interna contro il Frosinone: “Abbiamo giocato gli ultimi due match contro squadre di vertice e se col Genoa non avevamo fatto tanto bene, oggi ho visto la migliore Spal da quando sono qui. La sconfitta è immeritata avendo giocato alla pari specie nel primo tempo. Nella ripresa siamo stati un po’ più confusionari, ma i ragazzi sono stati bravi a interpretare bene la gara in fase di possesso e non. Purtroppo sono partite che risolvi con episodi e le opportunità per pareggiare le abbiamo avute ma non concretizzate. Usciamo a testa alta e con questo atteggiamento ce la giochiamo per la salvezza. Nainggolan ha avuto un problema al polpaccio. Ho inserito Pepito Rossi trequartista con due attaccanti veri e lui che legasse il gioco. Ci abbiamo provato ma il portiere del Frosinone è stato bravo”.