Spal-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per la sfida del campionato di Serie B.

Spal-Palermo, le ultime

Da una parte una Spal che cerca una vittoria scaccia crisi e che farebbe sparire la negatività dell'ultimo periodo. Un risultato negativo potrebbe dare il colpo di grazie agli uomini di De Rossi. Per il mister non ci sarà Moncini, out per infortunio.