Spal, Peda: “Vogliamo i playoff e la Serie A”

"Il campionato è lungo e possiamo tranquillamente arrivare in zona playoff, vogliamo andare in Serie A". E ancora: "Ho lavorato sodo per farmi trovare pronto. La scorsa stagione ho collezionato 13 presenze, invece quest’anno inizialmente non ho giocato tanto. Ma non ho mai smesso di crederci, e da Cittadella in poi ho disputato cinque gare di fila dal primo minuto. Trovando anche il gol col Cosenza, non resta che continuare così. De Rossi? Naturalmente sono contento del suo arrivo, e non solo perché sto giocando tanto. Con lui sono cambiate tante cose, e poi c’è uno staff tecnico eccezionale. De Rossi me lo ricordo bene anche da calciatore: mi è sempre piaciuto il calcio italiano, da bambino seguivo le partite e un appassionato non può non conoscerlo", ha concluso Peda.