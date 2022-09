Spal, piccoli talenti crescono: Filippo Saiani in Nazionale U19

Bel traguardo per il difensore classe 2005.

Redazione ITASportPress

Importante traguardo in casa Spal per Filippo Saiani, calciatore classe 2005 di ruolo difensore. Il giovane è stato convocato per giocare con l'Italia U19. Sul sito del club di Ferrara e sui profili social è possibile vedere anche il grande entusiasmo per la chiamata da parte di tutta la società.

"Dopo la recente chiamata di inizio agosto, nuova convocazione con la Nazionale Italiana Under 19 per il difensore biancazzurro Filippo Saiani", si legge nella nota della Spal. "Il giovane classe 2005 è stato selezionato dal Tecnico Federale Alberto Bollini per partecipare al raduno di preparazione che si svolgerà dal 14 al 18 settembre al CPO di Tirrenia, in vista delle gare di qualificazione ai prossimi Campionati Europei Under 19".

E ancora: "Nella giornata di domenica 18 settembre sarà diramato l’elenco dei 20 Azzurrini che voleranno in Polonia per affrontare il UEFA Under 19 Qualifying Round, in programma in Polonia dal 19 al 28 settembre, che vede l’Italia inserita nel gruppo 5 con Estonia, Bosnia e Polonia".