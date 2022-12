Spal-Pisa, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il kickoff è in programma lunedì 26 dicembre alle ore 15

A Ferrara il match della 19^ giornata di Serie B sarà Spal-Pisa due squadre in salute. I biancazzurri di Daniele De Rossi cercano punti per risalire la classifica. La partita al Paolo Mazza contro il Pisa può essere un'occasione per accorciare sulle rivali. Il Pisa si è invece ritrovato dopo un inizio parecchio complicato. La cura D'Angelo ha funzionato: ora i nerazzurri, reduci dalla terza vittoria nelle ultime cinque partite, hanno di diritto un posto nella classifica d'elite.

Le due formazioni si affrontano al Paolo Mazza per la ventinovesima volta nella storia: il bilancio complessivo evidenzia 14 vittorie della Spal, 8 del Pisa e 6 pareggi. Nell'ultimo incrocio, disputato il 22 gennaio scorso, il match terminò 0-0. Il Pisa non vince al Mazza dal 23 novembre 2015, in Serie C: i nerazzurri si imposero 2-1 in rimonta.

Probabili formazioni. Il kickoff di Spal-Pisa è in programma lunedì 26 dicembre 2022 alle ore 15.00.

SPAL (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Varnier, Meccariello; Dickmann, Zanellato, Murgia, Tripaldelli; Valzania, Maistro; La Mantia. All. De Rossi

PISA (4-3-2-1): Livieri; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Morutan, Tramoni M.; Gliozzi. All. D'Angelo

TV Spal-Pisa sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e anche da SKY. Per seguire in tv la sfida si potrà inoltre scaricare su smart tv anche l'app di Helbiz Live.