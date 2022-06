SPAL, presentata la nuova campagna abbonamenti. I prezzi

"A proposito di questa nuova campagna mi sento di citare la parola "amore" - ha affermato il Direttore Generale biancazzurro - perché in città c'è una passione che sta rinascendo dopo due anni difficili ed è percepibile la voglia di rivivere momenti rimasti sospesi nelle ultime stagioni. La campagna "ALLA SPAL" presenta due elementi di forte tradizione ed attaccamento alla città ed alla sua gente: il claim è la storica espressione che utilizzano i nostri tifosi quando si recano allo Stadio "Mazza", mentre il Savonarola presente nell'immagine è un simbolo di Ferrara in Italia e nel mondo. La parte visual ci soddisfa particolarmente. L'azzurro non rappresenta solo il cielo, ma riflette anche i nostri colori sociali e speriamo che sia un messaggio di buon auspicio per la prossima stagione della SPAL".