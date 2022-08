Spal, Proia: “Mia volontà è sempre stata una sola, quella di essere qui”

Federico Proia, neo centrocampista biancazzurro: “Sono molto contento di essere qui. È stata una trattativa lunga ma la mia volontà è sempre stata una sola, quella di essere qui ed indossare la maglia della SPAL. Ho ricevuto una grande accoglienza da parte dei miei nuovi compagni che sono senza dubbio un gruppo forte e sano e darò tutto me stesso per aiutarli a raggiungere i migliori risultati possibili. Conosco mister Venturato da tanti anni, con lui sono cresciuto sia come calciatore che come uomo e per questo lo ringrazierò sempre. Oggi sono nel pieno della mia carriera, ho una maggiore consapevolezza dei miei punti di forza e anche degli aspetti, invece, sui quali posso ancora migliorare. Non vedo l’ora di scendere in campo per vivere questa nuova esperienza in biancazzurro”.