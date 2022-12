Spal, Rabbi: “Mio gol importante per i tre punti a Parma. Devo molto a Mihajlovic”

Un gol rocambolesco nel primo tempo di Simone Rabbi, attaccante della Spal, ha permesso alla squadra estense di passare a Parma col punteggio di 2-1. Il calciatore ha commentato la vittoria ai microfoni di DAZN: "Una vittoria che vale molto e sono contento per il gol e per la vittoria. Questi tre punti valgono tanto anche per come sono arrivati. Loro sono una squadra forte, una delle migliori e noi ci abbiamo messo tanto cuore. Dovevamo soffrire e lo abbiamo saputo fare. Mihajlovic? Non so cosa dire, gli devo molto. Mi ha fatto esordire in Serie A, era una persona trasparente e buona. Mando un abbraccio alla famiglia".