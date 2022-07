SPAL, Rabbi: “Per me è fondamentale sentire la fiducia della società”

“Simone è un giocatore di talento, capace di giocare in più posizioni e dal quale mi aspetto tanto dal punto di vista della crescita e della maturazione. Nonostante avesse ricevuto più offerte anche dalla Serie A, ha scelto comunque la SPAL perché ha capito che qui a Ferrara può giocarsi un’opportunità importante e questo per me è l’esempio ideale di un giocatore fortemente motivato a vestire questa maglia e a rappresentare questo Club”.

“Sono un giocatore in grado di ricoprire più ruoli offensivi, anche se la soluzione che preferisco è quella di avere vicino a me un compagno di attacco con cui dialogare. Se dovessi riassumere le mie principali caratteristiche, ritengo di essere un giocatore di forza, velocità e grinta. L’ultima stagione in Serie C è stata per me un’importante occasione formativa, grazie alla quale oggi posso vivere un palcoscenico importante come quello della Serie B. Per me è fondamentale sentire la fiducia della società ed avere un progetto tecnico solido di riferimento e qui a Ferrara ho trovato tutto questo”.