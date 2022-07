SPAL, Rauti: “Consapevole di avere grande opportunità in piazza molto importante”

Nicola Rauti: “Sono consapevole di avere una grande opportunità in una piazza molto importante come quella ferrarese e non vedo l’ora di scendere in campo per dimostrare il mio valore. Preferisco giocare al centro dell’attacco, ma l’esperienza accumulata nelle precedenti esperienze mi consente di occupare senza alcun problema tutte le posizioni del fronte offensivo. L’impatto con la piazza è stato incredibile: il primo giorno in città ho subito voluto vedere dal vivo lo Stadio Mazza. So quanto è forte e profondo l’attaccamento della tifoseria biancazzurra alla squadra e sono certo che il loro calore saprà trasmettere a tutti noi un sostegno fondamentale”.