SPAL, record di abbonamenti: superati i numeri della stagione 2016

Si chiude oggi alle 17,30 la campagna abbonamenti della SPAL , tornata a pieno regime dopo due anni di stop forzato in seguito alla pandemia. L’obiettivo fissato dalla società, quota 4mila, è stato raggiunto con una settimana di anticipo, ma risulta particolarmente significativo pure il traguardo tagliato ieri. Grazie alle 53 tessere staccate, adesso il numero totale di abbonamenti è 4.259. Questo significa che è stata superata la quota di tessere vendute alla vigilia della stagione 2016-17, quella culminata con la promozione in serie A. Furono infatti 4.231 i tifosi biancazzurri ad abbonarsi per quell’indimenticabile campionato di serie B, in uno stadio Mazza che comunque aveva una capienza decisamente inferiore rispetto a quella attuale.

Ecco i prezzi dell’abbonamento, settore per settore. Curva Ovest: intero 235 euro, ridotto 180 euro, under 18 90 euro. Curva Est: intero 235 euro, ridotto 180 euro, under 18 90 euro. Gradinata laterale: intero 325 euro, ridotto 235 euro, under 18 90 euro. Gradinata centrale: intero 405 euro, ridotto 325 euro, under 18 90 euro. Gradinata Gold: intero 655 euro, ridotto 505 euro, under 18 205 euro. Tribuna Bianca: intero 355 euro, ridotto 235 euro, under 18 90 euro. Tribuna Azzurra: intero 455 euro, ridotto 305 euro, under 18 90 euro. Tribuna Blu: intero 755 euro, ridotto 525 euro, under 18 205 euro. Tribuna Vip: 3mila euro.