Spal-Reggina, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 20:45 per la prima giornata di Serie B.

Redazione ITASportPress

In campo oggi, domenica 14 agosto 2022, la Serie B che vedrà sfidarsi tra le altre gare anche Spal-Reggina. Gara importantissima tra le due formazioni guidate da Venturato per quanto riguarda i ferraresi, e da Filippo Inzaghi per gli ospiti.

Spal-Reggina, le ultime

Grande attesa per la sfida odierna tra Spal e Reggima che dovrebbe essere circondata da una bella cornice di pubblico sia per quanto riguarda la presenza dei tifosi di casa sia per quelli ospiti attesi in modo ingente.

La formazione del patron Tacopina è carica dopo la bella vittoria in Coppa Italia contro il più quotato Empoli. La Reggina, invece, è rimasta sconfitta sempre nella Coppa Nazionale dalla Sampdoria.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita di campionato valida per la prima giornata di Serie B tra Spal-Reggina si giocherà come detto, oggi domenica 14 agosto 2022 alle ore 20:45, presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. La gara verrà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà collegarsi all'app per smart tv, oppure sulle console di gioco Xbox e PlayStation. Infine si può utilizzare un dispositivo come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match di Ferrara potrà essere visto anche su Sky. Sarà possibile seguire la gara in tv, al canale Sky Calcio (257 del satellite). Esiste anche un'altra modalità per vedere la partita ed è rappresentata da Helbiz Live grazie all'app presente sulle Smart TV, dopo aver attivato l'abbonamento.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

SPAL (4-3-1-2): Thiam; Celia, Meccariello, Varnier, Dickmann; Viviani, Murgia, Mancosu; Zanellato; Moncini, La Mantia. All. Venturato

REGGINA (4-3-3) Ravaglia, Giraudo, Gagliolo, Cionek, Piereozzi; Loitti, Crisetig, Fabbian; Rivas, Menez, Ricci. All. Inzaghi