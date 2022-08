SPAL, risolto il contratto di Mancosu, c’è la firma di Proia

Marco Mancosu non è più un giocatore della SPAL : il centrocampista ha risolto il suo contratto con la società biancazzurra. Il fantasista ha collezionato 6 reti in 36 presenze. L'annuncio ufficiale è arrivato tramite un comunicato del club: "S.P.A.L. comunica di aver risolto consensualmente il rapporto sportivo col centrocampista Marco Mancosu. Arrivato nell’agosto 2021, Mancosu in biancazzurro ha totalizzato 36 presenze segnando 6 reti.La società S.P.A.L. ringrazia Marco per l’impegno mostrato nel corso della sua esperienza a Ferrara, augurandogli di ottenere altre soddisfazioni nel prosieguo della sua carriera".

Il Brescia potrebbe piazzare nelle prossime ore un colpo importante sulla trequarti. Si tratta proprio di Marco Mancosu, che può giocare anche come mezzala e che il tecnico Clotet ha già allenato nella passata stagione proprio a Ferrara. Le parti sarebbero molto vicine a chiudere la trattativa con l'allenatore spagnolo che si ritroverebbe un rinforzo importante e duttile, e che inoltre conosce già i suoi dettami tattici, per affrontare la stagione appena iniziata. Come riportato nelle scorse ora dalla nostra redazione, la partenza di Mancosu sblocca definitivamente i discorsi per Proia del Vicenza, che sta aspettando gli estensi, nonostante il corteggiamento del Perugia. Il club biancazzurro ha già in tasca il sì del ragazzo e la partenza di centrocampista sardo, oltre a liberare un posto in mezzo al campo, darà alla società le risorse economiche per assicurarsi l'ex Cittadella.